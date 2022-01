Google Pixel 6a sta arrivando: c'è un possibile periodo di lancio!

In seguito al lancio degli smartphone Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro negli Stati Uniti, il gigante di Mountain View si appresta a presentare sul mercato anche la variante Google Pixel 6a. Proprio a suo proposito abbiamo buone nuove per quanto concerne il periodo di lancio negli Stati Uniti o, anche se meno probabile, in tutto il mondo.

Grazie al noto informatore Max Jambor abbiamo accesso a un ipotetico mese di approdo nei negozi per Google Pixel 6a, il quale dovrebbe proporsi come versione più compatta, leggera, ottimizzata per le fotografie ed economica rispetto ai fratelli maggiori di fascia alta. Come potete leggere dal tweet pubblicato nella giornata di ieri, 22 gennaio 2022, secondo Jambor il debutto avverrà nel mese di maggio 2022.

Si tratta di un periodo altamente probabile, specialmente se si considera che in quelle settimane solitamente si tiene la conferenza Google I/O per gli sviluppatori. Tale occasione potrebbe essere proprio la più plausibile per il debutto di Google Pixel 6a, ma la certezza manca comunque. Di conseguenza, consigliamo come da prassi di prendere tali rumor cum grano salis e attendere pazientemente novità in merito. Altrettanto gradita sarebbe anche qualche maggiore informazione sul lancio in Europa (ergo in Italia) di Google Pixel 6, staremo a vedere.

Nel mentre, potete recuperare le prime indiscrezioni su Google Pixel 6a.