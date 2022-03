Google Pixel 6A: compare la scheda tecnica, ma i fan potrebbero essere delusi

Google Pixel 6A è comparso online la scorsa settimana con il nome di GX7AS, ma oggi pare che il nuovo smartphone di Mountain View sia apparso in una versione quasi-definitiva sul database del portale di benchmark Geekbench, che ha anche rivelato le specifiche tecniche di Google Pixel 6A.

I primi rumor sulla scheda tecnica di Google Pixel 6A sono emersi online lo scorso mese e sembravano fornire un quadro decisamente poco entusiasmante, con uno smartphone dal prezzo e dalla qualità ridotti. Oggi, GeekBench conferma che Google Pixel 6A avrà un chipset Tensor di prima generazione, ovvero un Tensor GS101. Il chip avrà due core ARM Cortex-X1 a 2,80 GHz e due core ARM Cortex-A76 a 2,25 GHz, insieme a quattro Efficiency-Core da 1,80 GHz.

La GPU del device sarà una Mali-G78, mentre Pixel 6A avrà 6 GB di RAM e Android 12 preinstallato fin dal lancio: nulla di sorprendente se consideriamo che si tratta di un device targato Google, che probabilmente monterà una versione del sistema operativo con alcune feature aggiuntive pensate appositamente per i device della serie Pixel.

Il primo benchmark del device, che potete vedere in calce, arriva a 1.050 punti in Single-Core e 2.883 in Multi-Core: si tratta di un risultato decisamente poco interessante, inferiore a quello fatto registrare sia da Pixel 6 che da Pixel 6 Pro. A quanto pare, dunque, lo smartphone sarà una versione ritoccata verso il basso di Pixel 6, che dovrebbe compensare il peggioramento in termini tecnici con un abbassamento del prezzo.

Da altri leak sul device sappiamo anche che esso sarà dotato di una fotocamera principale da 12,2 MP, probabilmente una lente Sony IMX363, insieme ad un grandangolo sempre da 12 MP Sony IMX396. La selfie-camera, invece, sarà un obiettivo Sony IMX355 da 8 MP. Infine, lo schermo di Pixel 6A dovrebbe essere un pannello FullHD+ da 6,2".