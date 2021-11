Google Pixel 6a: la fotocamera sarà peggiore di quella di Pixel 6 e 6 Pro?

Google Pixel 6a è comparso online per la prima volta pochi giorni fa, ma ha subito fatto parlare di sé. Il telefono infatti rappresenta l'opzione più economica della linea Pixel 6 di Google, e in molti si chiedono se sarà un buon acquisto, specie dopo i numerosi bug che hanno afflitto Pixel 6 fin dal lancio.

Al momento, comunque, abbiamo poche informazioni riguardo al device, poiché i primi leak di Pixel 6a sono arrivati sotto forma di render digitali. Tuttavia, grazie ad un report di 9to5Google, sono emerse interessanti informazioni circa il chipset e la fotocamera dello smartphone.

Come prevedibile, Pixel 6a arriverà nel corso del 2022, e 9to5Google ha rivelato che la sua fotocamera avrà la stessa forma a "fascia" di quelle di Pixel 6 e 6 Pro. Ciò farebbe pensare che anche i sensori montati siano gli stessi di Pixel 6, con particolare riferimento all'ottimo Samsung GN1 per la camera principale, ma in realtà pare che quest'ultimo verrà sostituito con un meno performante Sony IMX363 da 12.2 MP. Si tratta di una differenza piuttosto importante, poiché il Samsung GN1 è un sensore da 50 MP ed è stato lodato dalla critica come il principale punto forte di Pixel 6.

Riguardo alle altre fotocamere, invece, non dovrebbero esserci cambiamenti evidenti: la selfie-camera rimane la stessa di Pixel 6, una Sony IMX386, mentre l'obiettivo grandangolare resta l'IMX355 già usato sul resto della linea di smartphone di Google.

Fortunatamente, buone notizie arrivano dal comparto hardware, poiché Pixel 6a avrà lo stesso chip Google Tensor di Pixel 6: benché Tensor non sia un chipset particolarmente potente, l'ottimizzazione del chipset per Pixel 6 lo rende imprescindibile al buon funzionamento del telefono, garantendo anche diverse funzioni che altrimenti sarebbero impossibili da eseguire per il device.

Al momento, Pixel 6a è noto con il nome in codice Bluejay, mentre non sappiamo quando Google intenda metterlo sul mercato e come voglia impostare la sua campagna marketing: non è infatti ancora chiara la collocazione di Pixel 6a rispetto al resto degli smartphone della sua stessa linea, anche perché il device non sembra avere delle feature particolarmente innovative rispetto a Pixel 6 e 6 Pro.