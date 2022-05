Google Pixel 6A, niente jack audio da 3,5 mm: fan in rivolta contro Google

Google ha lanciato Pixel 6A durante il suo keynote dell'I/O del 2022, solo un paio di giorni fa. lo smartphone si è fatto notare per il chip Tensor sotto la scocca e il prezzo ridotto, ma non tutti i fan sembrano essere entusiasti del device. Nello specifico, alcuni evidenziano una mancanza molto importante.

Stiamo parlando dell'eliminazione del jack audio da Pixel 6A: il nuovo smartphone midrange di Google, infatti, è pensato per essere collegato in wireless a cuffie e earbuds, e per questo non presenta il tradizionale jack audio da 3,5 mm. Nulla di strano, se pensiamo che insieme a Pixel 6A saranno lanciate anche le cuffie Pixel Buds Pro.

Quella di Google è in realtà una mossa che segue a stretto giro decisioni analoghe di compagnie come Apple e Samsung, ma non sembra essere stata affatto apprezzata dai fan. Al contrario, a dimostrazione del fatto che la memoria di Internet è molto più lunga di quella di qualsiasi essere umano, diversi utenti hanno fatto circolare nuovamente un vecchio spot di Google Pixel 5A.

Nello spot, Google sbeffeggiava Apple per la mancanza del jack audio da 3,5 mm negli iPhone, che la compagnia di Cupertino aveva appena eliminato, attirando su di sé enormi critiche da parte del pubblico. Nello specifico, il video, che potete trovare in cima a questa notizia o su YouTube, recita: "Chiamare questo ritrovato tecnologico perfettamente simmetrico come un "jack audio" può sembrare riduttivo... ma, tecnicamente, è così che va chiamato. Quindi... Attenzione! Il Jack Audio, su Google Pixel 5A 5G".

Insomma, lo spot era una divertente presa in giro nei confronti di Apple, che però ora alcuni fan stanno riutilizzando contro la stessa Google, dimostrando come la rimozione del jack audio dagli smartphone sia ancora una questione controversa. Intanto, in realtà, sono numerosissime le aziende che vendono smartphone senza ingresso da 3,5 mm, tanto che la sua rimozione sembra ormai essere stata pacificamente accettata da (quasi) tutti gli utenti.