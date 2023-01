Google Pixel 6a in offerta da Mediaworld, solo fino questa sera

Parallelamente allo sconto bomba sul TV LG OLED da 55 pollici, modello del 2022 divenuto rapidamente un best-seller in Italia, Mediaworld continua a rinnovare le offerte quotidiane Solo per Oggi includendovi in questo martedì di gennaio il Google Pixel 6a a meno di 400 euro.

Prima di tutto ci vuole una rapida rassegna delle specifiche tecniche: lo smartphone di fascia media Google Pixel 6a si presenta con il chipset proprietario Google Tensor sotto la scocca, octa-core capace di arrivare a 2,80 GHz con i suoi core più performanti. Lato memoria notiamo poi la presenza di 6 GB di RAM e 128 GB di archiviazione interna non espandibile. La batteria, invece, è da 4.410 mAh. Infine, il display è un OLED FHD+ da 6,1 pollici e, lato fotocamera, si trovano due sensori posteriori da 12 MP e uno anteriore da 8 megapixel.

Il prezzo, che di listino è pari a 459,99 euro, viene abbassato dalla catena di distribuzione a 378,99 euro grazie a uno sconto del 17,6%. La consegna a domicilio è gratuita, ma attenzione: per accedere a questa offerta è necessario completare l’acquisto online tramite il sito ufficiale Mediaworld. La consegna viene comunque garantita entro un giorno dalla conferma dell’acquisto, o al massimo entro sei giorni.

Se invece state cercando un dispositivo mobile più performante, rammentiamo che Euronics sta proponendo Xiaomi 12 a 250 euro in meno per qualche giorno; si tratta della versione da 256 GB di capienza.