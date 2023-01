Google Pixel 6a con Pixel Buds in offerta su Amazon, per pochi giorni

Dopo aver riportato gli sconti Amazon sui robot aspirapolvere, torniamo a spulciare il catalogo del colosso degli e-commerce per riportare un'offerta molto interessante su un bundle contenente Google Pixel 6A e Pixel Buds, che permette di risparmiare un'ottima somma di denaro rispetto agli acquisti singoli dei vari prodotti.

Google Pixel 6a in offerta su Amazon

Di seguito le varie versioni in offerta:

Google Pixel 6a - Smartphone 5G Android sbloccato 128 GB, Grigio carbonio + Pixel Buds A-Series - Auricolari wireless, Bianco: 399 Euro (558 Euro)

Tramite la scheda prodotto è anche possibile scegliere tra le Buds bianche e Buds verde oliva: il prezzo è lo stesso e la promozione scadrà tra 13 giorni o ad esaurimento delle scorte disponibili per questa offerta.

Complessivamente, il risparmio è di 159 Euro rispetto al prezzo di listino del pacchetto che sarebbe di 558 Euro.

Non è disponibile il pagamento in cinque o dodici rate mensili targate Amazon, ma solo tramite Cofidis direttamente al check out.