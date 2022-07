Google Pixel 6a riceve primo aggiornamento di sistema per il Day One

Il mercato degli smartphone Android ha ufficialmente accolto l’ultimo medio-gamma di casa Google (a tal proposito, eccovi la recensione di Google Pixel 6a) che, proprio in queste ore, ha ricevuto il suo primo aggiornamento di sistema. Non aspettatevi però grandi novità, si tratta di una patch di routine per il Day One.

I dettagli dell’aggiornamento sono stati condivisi dalla stessa Grande G recentemente sul suo forum di supporto per i dispositivi mobili della gamma Pixel. In essi si specifica che la versione globale di Google Pixel 6a, ovvero quella presente anche in Italia, riceverà il software con versione SD2A.220601.003 a partire da queste ore e per le prossime settimane, con rilascio graduale Over The Air.

Le novità non sono molte e, anzi, potrebbero sorprendere qualcuno: trattandosi di uno smartphone Google, infatti, qualcuno potrebbe aspettarsi il rilascio della ultima patch di sicurezza di agosto 2022. Invece, la società di Mountain View ha aggiornato il livello di sicurezza di Pixel 6a a giugno 2022 con questa patch di fine luglio. Pertanto, ci aspettiamo che il dispositivo non riceva nemmeno la patch di luglio e passerà direttamente a quella di agosto nel corso delle prossime settimane, una volta confermata la stabilità dell’aggiornamento attualmente in fase di diffusione.

Nessuna buona notizia, in questo contesto, relativamente al grave bug di sicurezza che permette a chiunque di aggirare il sensore di impronte digitali su Pixel 6a. Molto probabilmente il fix arriverà tra diverse settimane.