Google Pixel 6A: la scheda tecnica non entusiasma, ma il prezzo sarà molto basso

Dopo la fugace apparizione di Google Pixel 6A su un libro da colorare regalato da Google ai propri fan, il nuovo telefono della compagnia di Mountain View è tornato a fare capolino in una serie di leak raccolti dal portale PhoneArena e che riguardano il design, le specifiche tecniche e il prezzo di Google Pixel 6A.

Il portale americano riporta anzitutto che il design di Pixel 6A sarà molto simile a quello di Pixel 6, mostrando anche un render creato dall'insider Steve Hemmerstoffer, noto come OnLeaks su Twitter. Potete vedere il render nell'immagine in calce, ma a quanto pare i cambiamenti rispetto a Pixel 6 saranno minimi, e si concentreranno nella zona della fotocamera e sul pannello posteriore, che sarà fatto di vetro.

In termini tecnici, anche PhoneArena conferma che le informazioni su Pixel 6A sono molto limitate: probabilmente il telefono utilizzerà un chipset Tensor, ma con ogni probabilità non si tratterà di un Tensor 2, che verrà invece lanciato insieme a Google Pixel 7, ma di un Tensor di prima generazione, lo stesso già presente su Pixel 6 e 6 Pro.

La notizia non è affatto entusiasmante, considerato che il chip Tensor è stato realizzato sulla base dell'Exynos 2100, che proprio tra pochi giorni dovrebbe essere soppiantato dal chipset Exynos 2200 di Samsung. Non abbiamo ancora conferme sullo storage e sulla RAM di Pixel 6A, che però potrebbero essere i tagli tradizionali da 6 GB o 8 GB per la RAM e da 128 e 256 GB per la memoria interna del device.

La batteria di Pixel 6A, invece, dovrebbe avere capienza compresa tra 4.000 e 4.460 mAh, dunque minore sia di quella di Pixel 6 (4.614 mAh) che di quella di Pixel 6 Pro (5.004 mAh). Passando poi al comparto della fotocamera, PhoneArena riporta che l'obiettivo primario di Pixel 6A sarà un Sony IMX363 da 12.2 MP, che Google utilizza ormai da anni, poiché il sensore ha fatto la sua prima comparsa addirittura sul Pixel 3. Non ci sono notizie invece circa la fotocamera grandangolare e la selfie-camera del device.

Infine, Google Pixel 6A avrà uno schermo OLED da 6.2", che dovrebbe avere un design piatto simile a quello di Pixel 6 "standard", e non quello curvo di Pixel 6 Pro. Nello schermo troviamo ovviamente la selfie camera punch-hole, mentre i leak stabiliscono che Google Pixel 6A non avrà il jack per le cuffie, seguendo con qualche anno di distanza le orme di Samsung e di Apple.

Al netto di una scheda tecnica non particolarmente entusiasmante, Google Pixel 6A dovrebbe avere un prezzo budget, inferiore a quello di Google Pixel 6 e 6 Pro e persino a quello di Pixel 5A, attestandosi infatti intorno ai 400 Dollari sul mercato americano. Al lancio, invece, Pixel 5A era venduto a 450 Dollari, mentre Pixel 6 e 6 Pro costavano 599 e 899 Dollari rispettivamente.

Altra incognita è invece la data di uscita di Google Pixel 6A: secondo alcuni tipster piuttosto affidabili, infatti, il telefono di Google arriverà a maggio 2022 negli Stati Uniti, mentre la sua uscita nel resto del mondo (ammesso che Pixel 6A esca dai confini americani) potrebbe farsi attendere per qualche mese oppure, al contrario, essere contemporanea alla release statunitense.