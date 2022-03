Google Pixel 6A: la scheda tecnica è ottima, ma Google dovrà fare dei compromessi

Nelle scorse ore è emerso che Google Pixel 6A sarà lanciato a maggio, probabilmente durante il Google I/O dell'11 e 12 maggio prossimi. Tuttavia, stando a quanto riportano alcune fonti, il lancio di Pixel 6A potrebbe deludere molti fan dei dispositivi targati Google, messi già a dura prova dai bug software negli ultimi mesi.

Secondo Slashgear, infatti, con Pixel 6A Big G vorrebbe dare inizio ad un nuovo corso per gli smartphone di serie "A", trattandoli al pari delle "Fan Edition" dei device flagship di Samsung. Ciò significherebbe essenzialmente che Pixel 6A potrebbe essere uno smartphone dall'estetica e dall'hardware quasi del tutto simili a quelli di Pixel 6, ma potrebbe essere venduto ad un prezzo decisamente minore rispetto a quello del fratello maggiore.

La notizia sarebbe ottima, se non fosse che per ottenere questo risultato Google dovrà tagliare alcune importanti feature da Pixel 6A. Per esempio, il telefono potrebbe dire addio al display leggermente curvo di Pixel 6 e Pixel 6 Pro, limitandosi ad un pannello OLED piatto da 6,2". Inoltre, anche i tagli di RAM e di memoria disponibili dovrebbero essere meno capienti di quelli dei due device di fascia alta.

Pur con queste limitazioni, però, Pixel 6A potrebbe essere uno smartphone interessante per molti utenti decisi a provare la soluzione Android di Google: in particolare, il telefono dovrebbe mantenere il chipset Google Tensor GS101, ovvero il primo SoC mobile mai realizzato da Google e implementato proprio su Pixel 6 e 6 Pro. Inoltre, sotto la scocca troveremo anche una fotocamera Samsung ISOCELL GN1, la stessa presente sui due top di gamma di Mountain View.

A ciò, poi, dovrebbe aggiungersi anche il mantenimento del design di Pixel 6, che è stato molto apprezzato dai fan di Google. Il leak di Slashgear, è bene farlo presente, si allontana dalla scheda tecnica di Pixel 6A rumoreggiata nelle ultime settimane, poiché secondo altri leaker lo smartphone dovrebbe avere un obiettivo decisamente meno interessante, ovvero un Sony IMX363 da 12 MP.

In entrambi i casi, comunque, Pixel 6A sarà un telefono con alti e bassi dal punto di vista tecnico: resta da vedere se lo smartphone riuscirà, nonostante tutto, ad imporsi nel mercato midrange. Molto dipenderà anche dal prezzo del device, che per il momento è sconosciuto e che probabilmente conosceremo soltanto durante la presentazione ufficiale di Google, che dovrebbe tenersi tra un mese e mezzo circa.