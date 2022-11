Google Pixel 6a scontato a prezzo super su Amazon per il Black Friday 2022

Andando oltre alla questione del buono sconto Amazon (che potrebbe tornarvi utile in questo periodo di Black Friday), torniamo ad approfondire su queste pagine quanto disponibile in termini di offerte. A tal proposito, non sta passando inosservata una promozione relativa allo smartphone Google Pixel 6a.

Infatti, quest'ultimo viene ora venduto a un costo di 349 euro su Amazon Italia. Secondo quanto indicato dall'azienda, generalmente il prezzo del dispositivo sarebbe di 459 euro. Di mezzo c'è quindi uno sconto di 110 euro, che potrebbe fare gola a non poche persone in un periodo non propriamente roseo per il mondo degli smartphone economici.

Ricordiamo che Google Pixel 6a dispone del processore proprietario Tensor, implementato anche da Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Certo, Pixel 7 è già uscito, ma le prestazioni strizzano ancora l'occhio alla fascia alta (a un prezzo che in questo caso potrebbe essere visto da qualcuno come tutto sommato "contenuto"). Per maggiori informazioni, potreste voler consultare la nostra recensione di Google Pixel 6a (uscita a luglio 2022).

Per il resto, considerando che siamo entrati nel periodo delle grandi promozioni, potreste voler restare aggiornati in merito alle iniziative promozionali lanciate dalle varie realtà mediante la pagina "riassunto" del Black Friday 2022. In alternativa, potrebbe interessarvi consultare il canale Telegram delle offerte.