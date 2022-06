Google Pixel 6a senza segreti: compare anche l'unboxing su TikTok

Il primo unboxing di Google Pixel 6a è stato rilasciato per errore proprio dalla compagnia di Mountain View a fine maggio, salvo poi essere cancellato dai canali social dell'azienda. Oggi, invece, un secondo unboxing di Pixel 6A è comparso sul web: questa volta, lo smartphone è diventato virale su TikTok.

Il video unboxing è stato riportato da GizmoChina e può essere visto per intero alla fonte riportata in calce. Nel breve video pubblicato su TikTok possiamo vedere ben tre modelli diversi di Pixel 6a, tutti in versione Charcoal, che vengono aperti da un utente, il quale purtroppo non li mostra se non di sfuggita.

A quanto pare, comunque, la confezione di Pixel 6a include cavo di ricarica e caricatore, entrambi con connettori USB-C e con il branding Google Tensor, che conferma nuovamente la presenza del chip sotto la scocca dello smartphone, come già spiegato da Google durante l'I/O di metà maggio. Tra le altre conferme sulla scheda tecnica del device troviamo il supporto per Android 12, i 4 GB di RAM e i 128 GB di memoria interna, insieme ad una batteria da 4.410 mAh con fast charging fino a 18 W.

Da altri leak, poi, sappiamo che Pixel 6a ha uno schermo OLED da 6,1" con risoluzione FHD+ e refresh rate da 60 Hz. Quest'ultimo dettaglio sembra aver fatto storcere il naso ai fan di Pixel 6a, che si aspettavano un pannello a 90 o a 120 Hz. La fotocamera del device, poi, dovrebbe essere composta da due obiettivi, di cui un sensore principale da 12,2 MP e un ultra-grandangolo da 12 MP, insieme ad una selfie-camera da 8 MP.

A preoccupare, al di là dell'unboxing in sé, è la preoccupante velocità con cui stanno comparendo gli smartphone Google non ancora pubblicati sul mercato in rete: l'unboxing di Pixel 6a, la cui uscita è fissata per il mese di luglio, arriva infatti dopo che, nel giro di meno di una settimana, sono trapelati online alcuni annunci di vendita di Pixel 7 e delle fotografie di Pixel 7 Pro, questi ultimi in arrivo dopo l'estate. A quanto pare, insomma, qualcuno sta svuotando i magazzini dei prototipi di Mountain View.