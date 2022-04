Google Pixel 6A senza segreti: trapela l'intera scheda tecnica, ci sono alti e bassi

Dopo avervi spiegato che Google potrebbe rilasciare ben quattro smartphone Pixel nel 2022, sono emersi nelle ultime ore diversi rumor riguardo alle presunte specifiche tecniche di Google Pixel 6A, il primo smartphone di Big G ad arrivare sul mercato quest'anno, con un'uscita prevista per fine maggio.

Il portale 9to5Google ha raccolto molti rumor pubblicati in rete ed alcuni leak provenienti dalle proprie fonti per darci un'idea più definita di cosa possiamo aspettarci da Pixel 6A almeno dal punto di vista tecnico. Dalle indiscrezioni degli ultimi giorni, per esempio, scopriamo che Google Pixel 6A avrà una buona scheda tecnica, ma anche che Google sarebbe dovuta scendere a compromessi per quanto riguarda schermo e fotocamera al fine di evitare di alzare troppo il prezzo dello smartphone.

Più nello specifico, Pixel 6A monterà un chip Tensor di prima generazione, lo stesso presente su Pixel 6 e 6 Pro. Ciò significa che, a differenza di Pixel 3A e 4A, i suoi più diretti predecessori, il modello 6A non sarà dotato di un SoC midrange Qualcomm, ma adotterà invece lo stesso chipset dei propri "fratelli maggiori".

Insieme al chip Tensor dovremmo trovare 6 GB di RAM e 128 GB di storage, con la possibilità che Google decida di rilasciare una versione con memoria più capiente, pari a 256 GB. La RAM da 6 GB dovrebbe poi essere la stessa di Pixel 3A e 4A, poiché Pixel 6 e 6 Pro presentano una memoria decisamente più capiente, pari a 12 GB.

Per quanto riguarda la fotocamera, invece, sappiamo che Google Pixel 6A non riceverà alcun upgrade dai modelli precedenti e continuerà ad utilizzare lo stesso sistema dual-camera di Pixel 4A, con una fotocamera principale IMX363 da 12,2 MP, un ultra-grandangolo da 12 MP IMX386 e una selfie-camera IMX355 da 8 MP.

Concludendo con lo schermo del device, i rumor sembrano propendere per un display piatto da 6,2" in 1080p, anche se tale informazione non è confermata da alcuna fonte interna a Google. Le dimensioni dello smartphone, infine, dovrebbero essere di 152,2 x 71,8 x 8,7 mm.