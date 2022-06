Google Pixel 6a senza più segreti: altro video unboxing completo appare su YouTube!

Lo smartphone Google Pixel 6a sembra essere sfuggito dal controllo della società di Mountain View: sin dall’annuncio sono apparsi video unboxing su TikTok e leak continui relativi alla scheda tecnica. In queste ore, a conferma di ciò, su YouTube è apparso un altro filmato unboxing completo del Pixel 6a.

Il video della durata di undici minuti è stato pubblicato su YouTube dal content creator malese Fazil Halim e, molto probabilmente, verrà rimosso a breve. In esso non solo si dà uno sguardo più da vicino al design del telefono e a tutto ciò che viene fornito con la confezione, bensì si ottengono maggiori informazioni riguardanti le feature chiave come fotocamera, funzionalità supportate, software, prestazioni e un confronto con il Pixel 6 Pro che, peraltro, potete vedere in calce alla notizia.

Notiamo innanzitutto che le differenze con il top di gamma sono piuttosto minime: il design è più compatto ma è pressoché identico, eccetto per la dotazione sul retro di due obiettivi anziché tre, uno principale da 12,2 MP e un ultra-grandangolo da 12 MP, insieme a una selfie-camera da 8 megapixel. Cambierà quindi la dimensione del display, pari a 6,1 pollici. In poche parole, Google Pixel 6a sembra quasi uno smartphone appartenente alla fascia premium.

A ciò si aggiungono dunque le funzionalità chiave del comparto fotocamera di Pixel 6, tra cui Magic Eraser, Real Tone e Face Blur. Sin dal lancio, quindi, il sistema operativo sarà Android 12 con 5 anni di aggiornamenti di sicurezza. Infine, la confezione include cavo di ricarica e caricatore assieme alla classica manualistica.

Qualche giorno fa, invece, il Google Pixel 6a è apparso in vendita online.