Google Pixel 6A: lo smartphone è apparso su... un libro da colorare?!

Nonostante l'arrivo di Pixel 6A sembri imminente, del device sappiamo ancora molto poco, soprattutto relativamente alle sue specifiche tecniche. Tuttavia, il portale The Verge ha scoperto che Google ha confermato l'esistenza di Pixel 6A, con ogni probabilità involontariamente, in un modo decisamente particolare.

A quanto pare, infatti, Google ha inserito Pixel 6A in un libro da colorare inviato dal colosso di Mountain View ai membri del programma Pixel Superfan, lanciato lo scorso anno come una "esperienza VIP per gli amanti dei Pixel" che garantisce "l'accesso a del merchandise in edizione limitata".

Le immagini del libro da colorare sono state pubblicate in rete dal portale Droid-Life, e successivamente riprese da The Verge, che ha spiegato che si tratta di disegni che hanno per protagonisti i device Google come Pixel 6, Pixel 6 Pro, Google Nest Hub, Chromecast, Pixel Buds e, infine, Pixel 6A.

Il telefono, infatti, viene citato nell'indice del libro da colorare e sarebbe presente alle pagine 6 e 7, insieme al Nest Thermostat. Purtroppo, però, aprendo il libro alla pagina indicata scopriamo che non vi sono tracce di Pixel 6A, che dunque potrebbe essere stato rimosso in un secondo momento dal disegno ma che sarebbe rimasto come "refuso" nell'indice del libretto.

Dunque, il libretto conferma semplicemente che Pixel 6A esiste, ma non ci dà alcuna informazione relativa al suo form factor, al suo design o alla sua scheda tecnica. Fortunatamente, però, un render di Google Pixel 6A è comparso online negli scorsi mesi.

Ad ogni modo, come ricorda The Verge, non è la prima volta che un device Google viene confermato in modo "inusuale": per esempio, Google Pixel 5A è comparso, settimane prima dell'annuncio ufficiale, tra i metadati di una foto postata in un blog di ricerca e sviluppo di Big G. La stessa Google è solita twittare immagini e specifiche dei suoi telefoni mesi prima del loro annuncio ufficiale, anche se sembra aver ridotto questa forma di marketing con i suoi ultimi device.