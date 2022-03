Google Pixel 6a si svela nel design: spunta in rete confezione di vendita!

A pochi giorni dal leak della scheda tecnica di Google Pixel 6a abbiamo accesso anche a uno “sneak peek” della confezione di vendita del nuovo smartphone di fascia media di Big G, la quale ci svela anche il design posteriore del dispositivo mobile: ci sono differenze sostanziali rispetto alla gamma Google Pixel 6?

Grazie a Techxine abbiamo una prima conferma del design dato che, anche senza unboxing, possiamo osservare la scatola chiusa del Pixel 6a con il render del dispositivo. Dall’immagine comprendiamo che il modulo fotocamera rettangolare sarà più sottile e presenterà una doppia fotocamera con flash LED, per giunta senza doppio colore come nel caso dei modelli ammiraglia Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

Nell’insieme, però, ci si aspetta quindi uno smartphone che ricordi in tutto e per tutto i fratelli top di gamma, compiendo così lo stesso salto e cambio di design rispetto al predecessore Google Pixel 5a. Non sono note, invece, le varianti di colore con cui Google Pixel 6a sarà disponibile al lancio: la confezione immortalata e visibile in calce alla notizia ci presenta una iterazione esclusivamente nera, ma non è da escludere a priori l’approdo con tonalità più vivide.

