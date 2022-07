Google Pixel 6a diventa una tartaruga ninja: ecco le bellissime cover di DBrand

Google Pixel 6a è arrivato in Italia solo poche ore fa, ma già scopriamo che un produttore di accessori ha realizzato delle bellissime cover per il nuovo smartphone midrange di Google. La particolarità delle custodie? Usandole potrete trasformare il vostro smartphone in una tartaruga ninja.

Potete dare un'occhiata alle immagini delle cover, realizzate da DBrand, in calce a questa notizia o sul profilo Twitter della compagnia. DBrand ha intitolato le sue nuove cover Teenage Mutant Ninja Pixels per un buon motivo: esse, infatti, riprendono i colori distintivi del quartetto di TMNT, ovvero Michelangelo, Raffello, Donatello e Leonardo.

L'idea alla base delle cover è ovviamente quella di sfruttare il design della fotocamera di Pixel 6a per ricordare la bandana delle quattro tartarughe ninja, mentre il resto della cover, di un colore verde opaco, dovrebbe riprendere la tonalità del corpo dei quattro eroi dei cartoni animati. Sfortunatamente, le cover non hanno un guscio integrato.

Al momento, comunque, non è chiaro se il prodotto di DBrand sia una licenza ufficiale del marchio TMNT, da cui ripesca chiaramente anche il logo utilizzato per il nome delle cover, o se invece si tratti solo di una citazione. Sfortunatamente, in passato DBrand si è resa nota per alcune controversie con altri produttori e marchi registrati riguardo al copyright, la più famosa delle quali riguarda probabilmente le backplate di Playstation 5.

Ad ogni modo, le cover per Pixel 6a sono disponibili negli Stati Uniti a 24,95 Dollari l'una. Negli scorsi giorni, inoltre, DBrand ha rilasciato altre cover per Pixel 6, iPhone 13 Pro Max e Samsung Galaxy S22 Ultra che mimano il design di Nothing Phone(1)