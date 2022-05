Google Pixel 6a ufficiale: prezzo aggressivo e SoC proprietario Tensor

In seguito all'annuncio di My Ad Center e dopo aver fatto riferimento a RCS, all'arrivo di nuove funzionalità di emergenza per gli indossabili e al mondo tablet, sul palco dello Shoreline Amphitheater, dove sta andando in scena il Google I/O 2022, si è finalmente passati all'hardware. Infatti, è stato ufficializzato lo smartphone Google Pixel 6a.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, nell'ambito del live streaming legato al canale YouTube di Google si è fatto riferimento al dispositivo associandolo a più riprese con i più costosi flagship di BigG. D'altronde, il dispositivo integra diverse caratteristiche che "richiamano" proprio il mondo dei top di gamma. Questo a partire dal processore proprietario Google Tensor, già visto con Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro.

L'azienda di Mountain View ha annunciato il tutto come una "grande conquista", facendo riferimento al fatto che il prezzo dello smartphone per quel che concerne gli Stati Uniti d'America è pari a 449 dollari (i preordini partiranno dal 21 luglio 2022 e ci saranno tre colorazioni). L'annuncio avvenuto sul palco dello Shoreline Amphitheater si è concentrato molto sulle funzionalità rese disponibili da Pixel 6a, da Magic Eraser a Live Translate, ma non si è scesi troppo nel dettaglio delle specifiche, che sicuramente verranno svelate più nel dettaglio in separata sede.

Per il resto, altre novità legate all'evento Google I/O 2022 sono relative, ad esempio, all'integrazione tra smartphone e tablet Android. A tal proposito, BigG ha mostrato che sarà possibile, tra le altre cose, copiare un elemento dallo smartphone e incollarlo sul tablet. A proposito di software, ricordiamo che la Beta 1 di Android 13 è già disponibile. Al netto di questo, ci sono anche stati annunci come la feature Immersive View per Google Maps e dimostrazioni relative ad AR e telepresenza.



Aggiornamento ore 21:41 11/05/2022: Google Pixel 6a è stato ufficializzato per l'Italia (c'è anche la scheda tecnica completa). Il prezzo per il nostro Paese è pari a 459 euro.