Google Pixel 6a verrà lanciato a maggio? I tipster non ne sono sicuri

Come sappiamo bene, Google terrà l’evento I/O 2022 a maggio online e in diretta dallo Shoreline Amphitheatre, replicando l’esperienza del 2021 ma con un pizzico di pubblico in presenza. In tale occasione si pensa possa apparire per la prima volta il Google Pixel 6a, eppure l’11 e 12 maggio non dovrebbe costituire il suo arrivo nei negozi.

Già a inizio mese il rinomato leakster Jon Prosser parlò di un posticipo del lancio di Google Pixel Watch e Pixel 6a all’estate 2022. Ebbene, proprio lo stesso Prosser sarebbe tornato alla carica in queste ore confermando che il nuovo smartphone di Big G appartenente alla fascia media dovrebbe sì fare una comparsa all’evento I/O per l’annuncio ufficiale, ma il suo lancio sarebbe fissato al 28 luglio 2022.

A questa informazione importante, egli avrebbe poi aggiunto che il pubblico otterrà un teaser del Google Pixel Watch durante l’I/O 2022, mentre l’annuncio formale e il lancio avverranno nel mese di ottobre in concomitanza alla presentazione dei dispositivi mobili Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro di ultima generazione. Come da nostra prassi, consigliamo di valutare questi rumor con le pinze nonostante il record positivo e la fama di Jon Prosser. Ciò che è certo è che la società di Mountain View ha davvero un programma ricco di novità per i suoi fan e non solo.

Restando sul tema del Google Pixel 6a, ecco a voi le specifiche tecniche dello smartphone di fascia medio-alta.