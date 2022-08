Google Pixel 7 e 7 Pro, anche il design non ha segreti: in rete un video hands-on

Negli scorsi giorni abbiamo visto dei nuovi dettagli tecnici su Google Pixel 7 e 7 Pro, il cui lancio sembra ormai essere dietro l'angolo. Oggi, invece, un video pubblicato su YouTube ci mostra due prototipi di Google Pixel 7 e 7 Pro pronti per la commercializzazione sul mercato.

Il video, che trovate anche in cima a questa notizia, è stato pubblicato dal canale YouTube Unbox Therapy, anche se non è chiaro come lo YouTuber sia riuscito a mettere la mani su un Pixel 7 e un Pixel 7 Pro funzionanti: probabilmente, il creatore di contenuti è riuscito ad acquistare lo smartphone Google in rete, dove i prototipi del device circolano ormai da mesi.

Ad ogni modo, Unbox Therapy ha misurato lo smartphone, che ha delle dimensioni pari a 163,9 x 75,9 x 8,9 mm: anche Pixel 7 Pro ha le stesse misure, eccezion fatta per una larghezza della base appena minore, pari a 73,2 mm. In entrambi i casi, lo spessore aumenta fino a 11,5 millimetri nella zona del bump della barra della fotocamera posteriore.

A confronto con Pixel 6, Pixel 7 e 7 Pro sono leggermente più piccoli, specie in termini di altezza e spessore. Nello specifico, Pixel 6 ha dimensioni di 158,6 millimetri (contro i 163,9 millimetri di Pixel 7) in altezza e 14,9 millimetri (contro i 13,2 millimetri di Pixel 7) in spessore.

In termini di design, pare che le differenze tra Pixel 7 Pro e Pixel 7 siano minime, con una texture diversa sulla barra della fotocamera e sui bordi dello smartphone. Per il resto, però, non sembrano esserci grandi novità rispetto a Pixel 6, anche se le cose potrebbero cambiare in vista dell'uscita definitiva degli smartphone, programmata per il mese di ottobre.