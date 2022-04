Google Pixel 7 e 7 Pro avranno una fotocamera migliore? In un certo senso

Dopo aver scoperto quello che potrebbe essere un clamoroso dettaglio in comune tra Pixel 7 e iPhone 14 sulla fotocamera anteriore, torniamo a parlare proprio del comparto fotografico dei nuovi flagship di Google, però passando al lato posteriore.

Infatti, a tenere banco nelle ultime ore sono alcune indiscrezioni sulle novità che si celeranno sotto l'isola fotografica principale di Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro. In particolare, potrebbe esserci ben poco di nuovo "fisicamente".

A portare delle ingenti migliorie al lotto, invece, dovrebbe essere proprio il software, aspetto che da sempre aumenta non di poco l'appetibilità della gamma Pixel, per via delle importanti feature esclusive e della decantata ottimizzazione di Android da parte della casa madre.

A parlarne ultimamente è stato l'insider Yogesh Brar, il quale ha dichiarato che sostanzialmente la nuova generazione di Pixel non subirà grosse variazioni sul fronte tecnico. Del resto, agli affezionati di lunga data questo non stupirà neanche troppo. Ricordiamo, infatti, che per diverse generazioni Google ha sposato il sensore Sony IMX363, dando una crescente enfasi al lavoro dietro le quinte e dimostrando, di fatto, che è possibile ottenere buoni scatti anche con sensori datati, se ad accompagnarli c'è un software di livello.

Ora la scelta ricadrebbe sul Samsung GN1, riconfermando i 50 Megapixel della sesta generazione, ponendo un discreto e maggiore sforzo anche sul nuovo Tensor e sulle reti neurali. Quanto al design, invece, non si sa ancora molto. Per fantasticare un pochino sulla base dei rumor, però, potrebbe interessarvi dare un'occhiata a questo bellissimo concept di Pixel 7.