Google Pixel 7 e 7 Pro, meno memoria per i modelli europei: leaker ne è certo

Abbiamo da poco ricevuto la conferma che Google Pixel 7 e 7 Pro avranno un chip Tensor 2, che è stato annunciato da Big G stessa. Oggi, però, un noto leaker spiega che la memoria massima di Pixel 7 sarà alquanto deludente, almeno per quanto riguarda i modelli europei dello smartphone.

Il leaker Roland Quandt, infatti, ha spiegato su Twitter che la memoria massima di Pixel 7 e 7 Pro sarà pari a 256 GB, almeno in Europa. I due smartphone, infatti, saranno messi in vendita nelle due sole varianti da 128 GB e da 256 GB di storage, mentre la versione da 512 GB non dovrebbe fare il suo debutto nel Vecchio Continente.

Il fatto che Quandt specifichi "almeno in Europa", infatti, fa pensare che un Pixel 7 o 7 Pro da 512 GB esista, ma che esso verrà messo in commercio solo in altri mercato, ovvero molto probabilmente quello americano. Le speranze per un Pixel 7 da 1 TB di memoria sono invece decisamente più ridotte, per non dire pressoché nulle.

La scelta di Google, se fosse confermata, sarebbe destinata a far discutere, perché si tratterebbe di lanciare uno smartphone di fascia alta senza la memoria da 512 GB, che solitamente è la preferita della fascia enthusiast degli utenti, o quantomeno di chi utilizza molto spesso lo smartphone per lavoro.

Sicuramente, comunque, avremo una conferma (o una smentita) dell'indiscrezione tra poco meno di un mese, il 6 ottobre alle 16:00 italiane, quando si terrà l'evento di annuncio di Google Pixel 7, Pixel 7 Pro e Pixel Watch. Per il momento, vi invitiamo a prendere l'indiscrezione di Quandt con le pinze.