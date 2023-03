Google Pixel 7 e 7 Pro in sconto su Amazon per le offerte di primavera

Sono ufficialmente iniziate le offerte di primavera Amazon, e come promesso iniziamo a spulciare le promozioni più interessanti proposte dal gigante di Seattle sui prodotti tech. Partiamo con due sconti degni di nota che riguardano i Google Pixel 7 e 7 Pro, su cui viene garantito un risparmio considerevole.

Di seguito i dettagli:

Google Pixel 7 - 128GB - Nero ossidiana: 549 Euro (649 Euro)

- 128GB - Nero ossidiana: 549 Euro (649 Euro) Google Pixel 7 Pro - 128GB, Nero ossidiana: 750,51 Euro (899 Euro)

Per quanto riguarda il Google Pixel 7, è disponibile il pagamento in dodici rate mensili da 45,75 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero, con consegna garantita per domani 29 Marzo 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 10 ore e 21 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia.

Molto interessante anche la riduzione di 149 Euro su Google Pixel 7 Pro da 128 gigabyte. Anche in questo caso, è possibile godere del pagamento in dodici mensilità, da 62,55 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero di Amazon, e la consegna a casa è garantita per domani 29 Marzo 2023.

Nella scheda prodotto non viene indicata la disponibilità, tanto meno l'eventuale data di scadenza. Come sempre, consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio.