Google Pixel 7 e 7 Pro in super offerta su Amazon: lo sconto di inizio settimana

Nello stesso giorno in cui Mediaworld lancia gli X-Days, anche su Amazon tornano le offerte sui prodotti tech. Protagonisti di oggi sono Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro, che vengono proposti a prezzi molto interessanti:

Di seguito gli sconti:

Google Pixel 7 - smartphone Android 5G sbloccato con grandangolo e batteria che dura 24 ore - 128GB - Nero ossidiana: 542,28 Euro (649 Euro)

Google Pixel 7 Pro - Smartphone 5G Android sbloccato con teleobiettivo, grandangolo e batteria che dura 24 ore - 128GB, Bianco ghiaccio: 764,55 euro (899 Euro)

Sul Google Pixel 7 la consegna è garantita per giovedì 27 Aprile 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 5 ore e 42 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo, con possibilità di acquistare l'estensione di garanzia e protezione contro danni accidentali a 119,85 Euro ed anche contro furto a 137,89 Euro semplicemente spuntando la casella dedicata.

Per quanto riguarda il Google Pixel 7 Pro, invece, la consegna senza costi aggiuntivi è garantita per mercoledì 26 Aprile 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 6 ore e 46 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Nessuna informazione sulla data di scadenza delle promozioni, ma sul modello Pro è anche possibile godere del pagamento rateale da 63,72 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero per dodici mensilità.