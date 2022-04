Google Pixel 7 avrà un dettaglio in comune con iPhone 14: ecco i nuovi render

Dopo avervi mostrato il primo concept di design di Google Pixel 7, torniamo oggi a parlare dello smartphone flagship di Google per occuparci di una serie di nuovi render di Google Pixel 7 che sembrano darci alcune interessanti indicazioni sul suo hardware, compresa una particolare somiglianza con iPhone 14.

I render sono stati pubblicati dal portale GizChina, che spiega anche che Google Pixel 7 avrà un chipset Tensor proprietario di Google, che con ogni probabilità sarà il rumoreggiato chip Tensor 2 che potrebbe essere svelato nel corso di quest'anno dall'azienda di Mountain View. La scelta di continuare sulla strada dei chip proprietari dovrebbe dipendere dalle buone prestazioni e dai consumi ridotti garantiti dal SoC Tensor a Pixel 6 e 6 Pro.

I nuovi render di Pixel 7, comunque, sono estremamente coerenti con quelli trapelati sul web nelle scorse settimane e dovrebbero rappresentare una versione quasi definitiva del flagship Google. Inoltre, sembra che la colorazione dello smartphone attorno a cui sarà intavolata la campagna marketing sarà quella "Sky Blue", che si sostituirà alle più classiche varianti in bianco e nero che abbiamo visto negli ultimi render.

Dalle immagini pare evidente che Pixel 7 non avrà una selfie-camera sotto al display ma sarà dotato di un tradizionale punch-hole posizionato in alto al centro dello schermo, probabilmente per ridurre i costi di produzione dello smartphone. Tuttavia, sia il punch-hole che i bordi dello schermo dovrebbero essere decisamente ridotti e simmetrici.

La particolarità del render però è sicuramente il design "a pillola" della fotocamera posteriore del telefono, che ricorda da vicino quello del presunto punch-hole di iPhone 14, benché posizionato sulla parte completamente opposta del device. In particolare, l'alloggiamento tondo della fotocamera dovrebbe ospitare il teleobiettivo di Pixel 7, mentre l'altro foro dovrebbe contenere sia la fotocamera principale che il grandangolo del dispositivo.

Inoltre, GizChina conferma che Pixel 7 avrà Android 13 preinstallato e dovrebbe addirittura essere uno dei primi smartphone a montare il più recente sistema operativo di Big G. Inoltre, lo smartphone dovrebbe essere dotato di una RAM da 12 GB e di uno storage nei due tagli da 128 e da 256 GB.