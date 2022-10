Google Pixel 7 avrà uno slot Micro-SD? Il manuale sembra confermarlo

L'evento di lancio di Google Pixel 7 e 7 Pro, nonché di Pixel Watch, si terrà tra poche ore, nella giornata di giovedì 6 ottobre. Come sempre succede, il periodo immediatamente precedente la conferenza di annuncio dei nuovi dispositivi è territorio fertile per leak e rumor: oggi, per esempio, spunta online il manuale di istruzioni di Pixel 7.

Benché generalmente il manuale di istruzioni sia la parte più noiosa di ogni nuovo device, questa volta esso potrebbe contenere un'informazione davvero interessante su Pixel 7, se non altro perché mai prevista prima d'ora dai leaker. Le immagini del manuale sono comparse su Twitter grazie al leaker Evan Blass, e completano la scheda tecnica di Google Pixel 7 trapelata in rete nelle scorse ore.

Ebbene, il manuale ci dà alcune interessanti conferme e una novità assoluta: partiamo da quest'ultima. A quanto pare, infatti, Pixel 7 avrà lo slot micro-SD e lo stesso varrà anche per Pixel 7 Pro. Si tratta di una novità veramente particolare, perché ormai lo slot micro-SD non appare (quasi) più sugli smartphone di fascia alta, mentre la stessa Google non implementa più tale slot ormai da qualche anno. Addirittura, secondo i colleghi di GizmoChina, quello del leak sarebbe un errore che verrà corretto nella versione definitiva dei manuali.

In ogni caso, le immagini confermano anche la presenza dello slot fisico per la SIM, che non era affatto scontata, specie per l'edizione americana dei due smartphone: in tal senso, molti temevano che Google avrebbe seguito infine Apple, che ha tolto lo slot SIM da iPhone 14, benché solo in America. Gli stessi render, poi, ribadiscono che Pixel 7 avrà una fotocamera con due obiettivi, ovvero una lente primaria da 50 MP e una lente ultra-grandangolare da 12 MP.