Google Pixel 7, nuovo bug misterioso: crolla la qualità delle videochiamate

Il mistero delle fotocamere di Google Pixel 7 si infittisce. Negli scorsi giorni, vari utenti avevano riportato la misteriosa e improvvisa rottura della fotocamera del proprio smartphone. Nelle ultime ore, invece, si sono moltiplicate le segnalazioni di problemi alla selfie-camera durante le videochiamate effettuate con il top di gamma di Big G.

Il portale GizmoChina, infatti, spiega che gli utenti Pixel 7 hanno iniziato a riscontrare un crollo della qualità delle videochiamate, sia in termini di video in uscita che per quanto riguarda quello in entrata, negli ultimi giorni. Il problema sembra diffuso su tutti i principali servizi di messaggistica, come Telegram, Whatsapp, Instagram e persino Google Meet.

Il problema, in questo caso, sembra essere solo apparentemente legato alla fotocamera di Pixel 7, ma in realtà risiederebbe nel sistema operativo e nel software dello smartphone, come dimostra il fatto che quello che sembra essere un bug nel processing delle immagini e dei video colpisce sia il video ripreso dallo smartphone che quello degli altri partecipanti alle chiamate.

Allo stesso modo, sembra che il problema non dipenda dalle app specifiche utilizzate per le comunicazioni, che sembrano funzionare perfettamente su altri device. Alcuni utenti, infatti, hanno testato la medesima videochiamata su tre device diversi, ovvero un Pixel 3XL di Google, un Pixel 7 e un iPad del 2018, verificando che il top di gamma di Big G dello scorso anno mostra un'immagine di qualità molto inferiore agli altri due device.

Altri utenti hanno pensato che il bug dipendesse da alcuni errori nelle impostazioni di Google Meet, ma ciò di nuovo non spiega perché anche Telegram, Instagram e Whatsapp sono state colpite dal problema. Infine, pare che la problematica non sia del tutto nuova: benché le segnalazioni a riguardo siano aumentate di recente, infatti, sembra che i primi report risalgano ad ottobre, a ridosso del lancio di Pixel 7.