Google Pixel 7: chip Tensor 2 e fotocamera sotto al display per il flagship Google?

Google Pixel 6 e 6 Pro sono stati annunciati lo scorso ottobre, ma il loro lancio è stato travagliato da numerosi bug e problemi che hanno anche impattato duramente sulle vendite degli smartphone fuori dagli Stati Uniti. Tuttavia, Google starebbe già pensando a Pixel 7, che potrebbe uscire entro la fine dell'anno.

Il device, in realtà, era previsto per il 2023, anche perché secondo alcune fonti il 2022 sarebbe stato l'anno di Google Pixel Fold, che però è stato cancellato lo scorso dicembre. A quanto pare, ciò avrebbe spinto Google a velocizzare i lavori su Pixel 7, per evitare che l'annata rimanga priva di smartphone di Mountain View sul mercato.

Stando ai rumor più recenti, inoltre, Pixel 7 dovrebbe avere un design full-screen, integrando cioè la fotocamera frontale sotto al display dello schermo principale. A dare la notizia è stato il portale olandese LetsGoDigital, che ha scoperto dei brevetti registrati da Google allo USPTO il 31 agosto 2021, pubblicati però solo il 16 dicembre 2021.

La documentazione spiega che Google desidera aumentare lo spazio dello schermo senza ingrandire le dimensioni del telefono: per farlo, Big G sarebbe pronta a dire addio alla fotocamera punch-hole in favore di un obiettivo under-screen. L'utilizzo delle fotocamere posizionate sotto al display del telefono rimane comunque piuttosto problematico, perché la qualità delle fotografie è inferiore rispetto agli obiettivi punch-hole come quello di Pixel 6.

Tuttavia, stando a quanto riportato dal brevetto, Google avrebbe in mente una soluzione innovativa al problema, garantendo una selfie-camera di qualità nonostante il suo posizionamento. Tra l'altro, la soluzione di Big G potrebbe anche essere meno costosa di quelle adottate dai telefoni della concorrenza, abbattendo il prezzo del telefono.

Sempre stando a quanto riporta LetsGoDigital, la seconda generazione di chip Tensor potrebbe avere un ruolo importante nell'ottimizzazione delle foto di Google Pixel 7: secondo il portale olandese, infatti, Pixel 7 potrebbe avere comunque una selfie-camera di qualità relativamente bassa, ma le sue foto potrebbero essere migliorate tramite software o IA proprio grazie al chip Tensor.