Google Pixel 7, il chip Tensor G2 delude: sarà quasi identico al SoC di Pixel 6

Google potrebbe lanciare un Pixel 7 compatto, per la felicità dei fan degli smartphone di dimensioni ridotte. Per tutti gli altri, invece, un nuovo benchmark ci dà diversi buoni motivi per temere che Pixel 7 e 7 Pro saranno dei flop, almeno a livello di hardware e prestazioni.

Lo sviluppatore Kuba Wojciechowski, infatti, ha riportato su Twitter i primi benchmark di Google Pixel 7 Pro, insieme ad alcune linee di codice dello stesso smartphone, che spiegano che il device dovrebbe avere un SoC molto simile a quello del predecessore, il Pixel 6 Pro. Google ha già confermato che i Pixel 7 avranno il chip Tensor G2, ma non si è sbottonata sulle specifiche tecniche di quest'ultimo.

Apparentemente, ciò dipenderebbe dal fatto che il chip Tensor G2 sarebbe identico al Tensor G1 montato sulla precedente generazione di smartphone Pixel. Nello specifico, mentre Qualcomm lancerà una profonda revisione del suo Snapdragon 8 Gen1 con lo Snapdragon 8 Gen2 in arrivo a novembre, Google e Samsung si limiteranno a rivedere la GPU del Tensor G1 per il loro SoC di nuova generazione, lasciando invece la sua CPU praticamente intoccata.

In particolare, dunque, il Tensor G2 non dovrebbe avere nessuno dei Core Cortex di nuova generazione realizzati da ARM per lo Snapdragon 8 Gen2, né tantomeno alcun Core "medio" Cortex-A78, poiché Google opterà ancora una volta per dei "vecchi" Core Cortex-A76. Scendendo più nello specifico, il chip Tensor G2 dovrebbe avere un'architettura composta da due Core Cortex-X1, due Core Cortex-A76 quattro Core Cortex-A55.

Ad un'architettura antiquata corrispondono dei benchmark decisamente poco esaltanti, che mostrano un misero incremento del 10% rispetto al Tensor G1 di Pixel 6 e 6 Pro in termini di pure performance. Se consideriamo che già il chipset dello scorso anno non era considerato troppo performante dai fan, Pixel 7 potrebbe arrancare rispetto alla concorrenza degli altri device Android.

Fortunatamente, il SoC dei nuovi smartphone di Mountain View dovrebbe avere una nuova GPU e un nuovo modem, che saranno rispettivamente una Mali-G710 (il 20% più potente e il 20% più efficiente della Mali-G78 di Pixel 6) e un non meglio specificato modem 5G di Qualcomm. Infine, lo smartphone avrà anche una TPU "Janeiro" di Google, che dovrebbe migliorare le esperienze con l'AI di Big G, anche se non è detto che ciò basterà per recuperare lo scarto con i chipset di Qualcomm e MediaTek in arrivo nel 2022 e nel 2023.