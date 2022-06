Google Pixel 7, clamoroso leak: un prototipo è in vendita su Ebay!

Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato dei primi leak su Google Pixel 7. Oggi, tuttavia, pare proprio che sia comparso su Ebay un prototipo di Google Pixel 7, che sarebbe persino rimasto in vendita per qualche secondo sul marketplace digitale.

La notizia ha dell'incredibile almeno per un paio di motivi: il primo è che Pixel 7 non uscirà prima di settembre o ottobre, perciò chiunque sia riuscito a mettere le mani sul prototipo sta utilizzando uno smartphone che non vedremo sul mercato per almeno altri quattro mesi. Il secondo è che la pagina di Ebay del prodotto è incredibilmente completa e corredata di fotografie, che potete trovare nella galleria in calce.

A trovare il dispositivo in vendita è stato l'esperto del mondo Android Mishaal Rahman, mentre dalla pagina Ebay possiamo vedere che il device è stato venduto a 450 Dollari a qualche ignoto compratore. Ad avvalorare la veridicità dell'annuncio su Ebay, poi, ci pensa il confronto con le immagini msotrate da Google durante l'I/O 2022 di metà maggio, che sembrano combaciare perfettamente con lo smartphone comparso in rete.

L'unica foto presente del device acceso mostra che Pixel 7 ha uno storage da 128 GB, probabilmente insieme a delle opzioni più capienti (magari fino a 256 o 512 GB), e che ha model number GVU6C. Stando a quanto riporta The Verge dopo aver contattato il venditore, questi avrebbe comprato Pixel 7 da un altro rivenditore senza sapere di che tipo di smartphone si trattasse. Dopo aver fatto alcune ricerche, il fortunato avrebbe capito di essere di fronte a un prototipo di Pixel 7 e avrebbe deciso di metterlo in vendita su Ebay.

Ad aggiungere ulteriore mistero alla notizia è poi il fatto che il venditore sembra essere anche in possesso di un Pixel 7 Pro, che pare essere riflesso in una fotografia del lato posteriore del Pixel 7 messo in vendita in rete. Sfortunatamente, però, non esiste alcun listing di Ebay per Pixel 7 Pro, che sembra essere stato rivenduto tramite canali diversi o che potrebbe ancora trovarsi nelle mani del venditore stesso.