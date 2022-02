Google Pixel 7 si mostra già nei primi render: seguirà il design del Pixel 6?

Neanche il tempo di goderci il lancio in Italia di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro che in rete ci sono già le prime indiscrezioni relativamente al design del successore Google Pixel 7. Anzi, non solo indiscrezioni: c’è chi si è cimentato nella realizzazione dei primi render del prossimo smartphone top di gamma di Big G.

Come ripreso da PhoneArena, l’immagine in questione è stata pubblicata da xleaks7 in collaborazione con choosebesttech e non è altro che un render CAD semplicissimo e monocromatico di quello che potrebbe essere il form factor e stile del Google Pixel 7.

Osservandolo nel dettaglio, notiamo che dovrebbe essere quasi lo stesso del predecessore ora in commercio, eccetto per la dotazione di fotocamere potenzialmente diverse e la presenza di un “falso pulsante” sulla parte superiore della scocca che dovrebbe essere semplicemente una antenna 5G mmWave oggi assente sul Pixel 6. Le dimensioni misurate da xleaks7, invece, sono pari a 155.6 x 73.1 x 8.7mm, contro i 158.6 x 74.8 x 8.9mm del Pixel 6. Per il resto, troveremo speaker, sensore di impronte digitali, comparto fotocamera e bordi dal design quasi identico al flagship attuale.

Il nostro consiglio resta come sempre quello di considerare con molta cautela questo render e di prendere con le pinze anche le ultime indiscrezioni tecniche sul Pixel 7.