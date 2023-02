Google Pixel 7 non supporta gli ultimi standard 5G: Android 14 risolverà il problema?

Inutile girarci intorno: Google Pixel 7 e 7 Pro sono un successo enorme per Big G, soprattutto in termini di vendite. Tuttavia, dopo poco più di tre mesi dall'uscita, i due smartphone sembrano iniziare a soffrire lo scorrere del tempo: per esempio, essi non sono più compatibili con l'ultimo standard di connettività 5G rilasciato dal 3GPP.

Il 3rd Generation Partnership Project è l'insieme delle organizzazioni che sviluppano le tecnologie e gli standard della connettività digitale, e recentemente si sta occupando della standardizzazione delle comunicazioni 5G su smartphone. Ogni aggiornamento degli standard del 3GPP viene rilasciato tramite delle releases, e al momento siamo giunti alla release 17.

Ebbene, stando a quanto riporta 9to5Google, per qualche strano motivo i Pixel 7 sarebbero fermi alla release 15 dello standard 5G del 3GPP. La release 16, però, è stata rilasciata nel giugno del 2022 ed è presente su tutti gli smartphone con modem Qualcomm Snapdragon X65 e X70, ovvero sulla maggior parte dei telefoni Android di nuova generazione.

Nel mese di giugno 2022 è stata rilasciata la release 17, che è compatibile con i modem 5G Qualcomm Snapdragon X75, presentati dalla compagnia di San Diego solo pochi giorni fa. Infine, la release 18 arriverà nel corso del 2024, ed è teoricamente già supportata dagli stessi modem X75 di Qualcomm. Invece, la release 15, a cui sembrano essere "bloccati" gli smartphone Google, risale all'ormai lontano 2018.

La stessa Qualcomm ha spiegato che il salto dalla release 15 alla release 16 è di enorme importanza per gli smartphone, perché quest'ultima porta con sé una "pletora di miglioramenti agli aspetti di base del sistema 5G in termini di copertura, capacità, latenza, potenza, mobilità, affidabilità, facilità di utilizzo e riduzione dei consumi energetici".

Stando a quanto riportato da un attento utente su Reddit, però, anche i Pixel 7 potrebbero presto essere aggiornati almeno alla Release 16 nei prossimi mesi. Un impiegato di Google, infatti, ha spiegato che il modem Exynos 5300 dei top di gamma di Mountain View supporta la release 15 dello standard 5G solo per il "lancio iniziale", mentre nel 2022 la stessa Samsung ha spiegato che proprio l'Exynos 5300 è "compatibile con la release 16 del 3GPP". Che l'aggiornamento ad Android 14 porti con sé anche un miglioramento delle capacità di connettività di Pixel 7 e 7 Pro?