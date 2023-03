Google Pixel 7 è in offerta su Amazon: 11% di sconto per pochi giorni

Nel giorno in cui Mediaworld lancia gli X-Days, da Amazon arriva un'interessante promozione su Google Pixel 7, su cui è possibile godere di una riduzione dell'11% rispetto al prezzo di listino.

Di seguito i dettagli sugli sconti:

Google Pixel 7 - Smartphone 5G Android sbloccato con grandangolo e batteria che dura 24 ore - Nero ossidiana + Google Pixel Caricatore 30 W USB-C: 599 Euro (678 Euro)

Google Pixel 7 - Smartphone 5G Android sbloccato con grandangolo e batteria che dura 24 ore - Bianco ghiaccio + Google Pixel Caricatore 30 W USB-C: 599 Euro (678 Euro)

Google Pixel 7 - Smartphone 5G Android sbloccato con grandangolo e batteria che dura 24 ore - Verde cedro + Google Pixel Caricatore 30 W USB-C: 599 Euro (678 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per giovedì 23 Marzo 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 2 ore e 58 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. Amazon non propone il pagamento in cinque o dodici rate mensili a tasso zero ed interessi zero.

Nella scheda prodotto viene però indicato che l'offerta termina tra 5 giorni (quindi il 26 Marzo 2023), o ad esaurimento scorte disponibili. Come sempre, consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per non lasciarvela sfuggire.