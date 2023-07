Google Pixel 7 è in offerta su Amazon per il Prime Day 2023

Tra le numerose promozioni proposte da Amazon in occasione del Prime Day 2023, troviamo due offerte molto interessanti su Google Pixel 7. Sullo smartphone della compagnia di Mountain View infatti è possibile godere di uno sconto molto interessante.

Di seguito i dettagli:

Google Pixel 7 - Smartphone Android 5G sbloccato con grandangolo e batteria che dura 24 ore, 128GB - Bianco ghiaccio: 529 Euro

- Smartphone Android 5G sbloccato con grandangolo e batteria che dura 24 ore, 128GB - Bianco ghiaccio: 529 Euro Google Pixel 7a - Cellulare 5G Android Sbloccato con Grandangolo - 128GB - Celeste + Custodia in Silicone Resistente - Grigio Antracite: 479 Euro

La consegna, su entrambi i modelli, è garantita a stretto giro di orologio ed in alcuni casi già entro domani se si effettua l'ordine in giornata odierna.

Le offerte in questione sono disponibili in esclusiva per abbonati al servizio Prime di Amazon, e scadranno alle 23:59 di domani 12 Luglio 2023. Si tratta senza dubbio di ottime offerte su due smartphone molto interessanti.

Ricordiamo che è attivo il canale Telegram di Everyeye per non perdere nemmeno una delle offerte che segnaleremo su queste pagine nel corso delle prossime ore.