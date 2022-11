Google Pixel 7 in offerta su Amazon: si risparmia il 5% rispetto al prezzo di listino

In giornata odierna Amazon propone uno sconto molto interessante sul Google Pixel 7, il nuovo dispositivo targato Google infatti gode di una riduzione del 5% rispetto al prezzo di listino, che permette di risparmiare 34 Euro.

Google Pixel 7 - Smartphone Android 5G sbloccato con grandangolo e batteria che dura 24 ore - 128GB - Nero ossidiana: 615,66 Euro (649 Euro)

La consegna è garantita a stretto giro di orologio, entro giovedì 10 Novembre 2022 per coloro che effettuato l'ordine entro giovedì 10 Novembre 2022. E' possibile anche scegliere il pagamento in dodici rate mensili Amazon da 51,31 Euro al mese, a tasso zero ed interessi zero.

La vendita e spedizione è gestita direttamente da Amazon, che come previsto dalla policy interna attiva da qualche ora permette di effettuare il reso fino al 31 Gennaio 2023 per gli ordini effettuati dal 1 Novembre al 31 Dicembre 2022.

Ricordiamo che su queste pagine è disponibile anche la nostra recensione di Google Pixel 7 a cura di Andrea Zanettin.