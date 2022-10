E' il giorno di Google Pixel 7 e Pixel Watch: come seguire l'evento in streaming

Dopo settimane di rumor, ed anche di schede tecniche o presunte tali pubblicate ed emerse in rete, oggi 6 Ottobre 2022 andrà finalmente in scena l'evento "Made By Google", nel corso del quale il colosso dei motori di ricerca presenterà la nuova gamma di Pixel 7.

L'evento "Made by Google" sarà trasmesso in live streaming a partire dalle ore 16 italiane sul sito web ufficiale di Google e su YouTube attraverso il player che potete trovare in apertura di notizia.

Nel post pubblicato sul blog ufficiale, Google afferma che introdurrà il Pixel 7, il Pixel 7 Pro, ma anche il Pixel Watch e gli ultimi dispositivi per la smart home a marchio Nest. Nel corso degli ultimi giorni dal motore di ricerca ha mostrato vari teaser del Pixel 7, scatenando le discussioni tra gli utenti.

Proprio qualche ora fa, come marcia d'avvicinamento all'evento "Made By Google", Google ha pubblicato un nuovo video per il Pixel 7, in cui si intravedono anche le Pixel Buds Pro e Pixel Watch che evidentemente saranno tra i protagonisti del keynote.

Ovviamente, Everyeye seguirà in diretta l'evento con tutte le notizie del caso. L'appuntamento è alle ore 16 su queste pagine per scoprire insieme la nuova lineup di prodotti a marchio Google.