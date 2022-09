Google Pixel 7 e Pixel Watch: dubbi rumor svelano le date di lancio, ci sarà da fidarsi?

Google ha annunciato Pixel Watch e Pixel 7 lo scorso maggio, durante l'appuntamento annuale con il suo I/O, mentre un paio di settimane fa ha confermato che i suoi nuovi smartphone e il suo primo smartwatch saranno presentati insieme il 6 ottobre. Oggi, un leak ci fornisce le presunte date di uscita sul mercato dei tre dispositivi.

Il sito web tedesco Stadt-Bremerhaven riporta infatti che Pixel 7 e 7 Pro saranno disponibili dal 18 ottobre nei negozi e per gli early adopters, ovvero per coloro che hanno prenotato i due smartphone sul sito web di Google: i preordini partiranno appena dopo l'evento del 6 ottobre prossimo. Vi invitiamo tuttavia a prendere il leak con le pinze, perché la fonte è semi-sconosciuta nel settore informatico e cita delle non meglio precisate informazioni provenienti da "collaboratori di Google".

Dall'altra parte, però, Pixel 7 è vittima dei leak da diverso tempo ormai, perciò le indiscrezioni non stupiscono più di tanto, anche se provengono da fonti poco affidabili: per esempio, solo qualche giorno fa abbiamo scoperto tutti i dettagli tecnici del chip Tensor 2 di Google Pixel 7, mentre la scorsa settimana è emerso un Pixel 7 compatto, che potrebbe essere lanciato anch'esso a ottobre.

Per quanto riguarda il primo smartwatch di Mountain View, i leaker sono divisi tra due finestre temporali diverse, ovvero la prima e l'ultima settimana di ottobre. Nello specifico, l'ipotesi più probabile è che lo smartwatch arrivi nei negozi il 4 novembre prossimo, dopo un periodo di apertura dei preordini molto più lungo di quello di Pixel 7. A quanto pare, infatti, anche Pixel Watch sarà preordinabile dal 6 ottobre: intanto, proprio qualche ora fa sono stati pubblicati online prezzi e colorazioni di Google Pixel Watch.