Google Pixel 7, primi dettagli sul chip Tensor 2: potrebbe surclassare la concorrenza

A poche ora dalla clamorosa apparizione di un prototipo di Google Pixel 7 su Ebay, arriva oggi un'altra indiscrezione relativa al nuovo smartphone flagship di Big G, la cui uscita dovrebbe essere programmata per il mese settembre o di ottobre. Nello specifico, pare che Google Pixel 7 avrà un chip Tensor 2 realizzato da Samsung.

Scendendo più nello specifico, Google ha già rivelato che Pixel 7 avrà un chip Tensor e Android 13 preinstallato durante il Google I/O, quando ha mostrato il primo teaser di Pixel 7 e Pixel 7 Pro, insieme a Pixel Watch e Pixel Tablet. La notizia che sarà Samsung, e non un'altra compagnia come TSMC, a produrre il chip, è invece completamente nuova.

Per di più, il rumor potrebbe far storcere il naso ai fan, visti anche i problemi di surriscaldamento dei chip prodotti Samsung Foundries, che hanno riguardato sia il SoC Exynos 2200 di Samsung Galaxy S22 che lo Snapdragon 8 Gen1 di Qualcomm. Per questo stesso motivo, inoltre, Qualcomm ha lanciato lo Snapdragon 8+ Gen1, prodotto questa volta da TSMC.

Secondo quanto riporta il tipster coreano Garyeon Han, comunque, ciò non avrebbe scoraggiato Google dal collaborare con il colosso di Suwon al suo nuovo chip, che peraltro avrà una configurazione della CPU diversa dagli altri SoC, vantando 2 Core Cortex-X1, due Core Cortex-A76 e quattro Core Cortex-A55. Quasi tutti gli altri chipset in commercio, invece, hanno una configurazione composta da un Core Cortex-X1, tre Cortex-A76 e quattro Cortex-A76.

Sulla carta, ciò dovrebbe garantire un vantaggio netto al chip Tensor 2 rispetto a tutti gli altri SoC rivali, ma bisogna anche capire come il secondo Core Cortex-X1 verrà integrato nel software di Pixel 7 e nelle app per Android. Ad ogni modo, lo stesso leaker spiega che la produzione di massa del chip avrà inizio a fine giugno e sarà basata sul processo a 4 nm di Samsung Foundries.