Google Pixel 7, primi dettagli sulla selfie-camera: permetterà il riconoscimento facciale?

Solo pochi giorni fa abbiamo scoperto tutti i segreti del chip Tensor 2 di Google Pixel 7 e 7 Pro, ma ormai il flusso delle informazioni sui due flagship Google del 2022 sembra essere quello di un fiume in piena. Oggi, grazie ad un aggiornamento dell'app Google Camera di Android, infatti, apprendiamo diverse novità sulle fotocamere di Pixel 7 e 7 Pro.

Nello specifico, le informazioni sono state estrapolate dall'APK della versione 8.5 della fotocamera di Big G dal portale 9to5Google. Tra le novità emerse dall'analisi dei colleghi del sito web americano, poi, emergono anche le prime indiscrezioni sulle fotocamere di Pixel Tablet.

Sfortunatamente, la nuova versione dell'app presenta solo le prime porzioni del codice relativo a Pixel 7 e 7 Pro, perciò le novità emerse dall'analisi sono davvero poche e si concentrano sulla selfie-camera dei due smartphone flagship di Big G. Nello specifico, però, pare che sia Pixel 7 che 7 Pro potranno girare video in 4K direttamente dalla fotocamera frontale.

Lo scorso anno, invece, solo Pixel 6 Pro garantiva tale feature, che era invece preclusa al modello "vanilla" dello smartphone, il quale era limitato al FullHD. Vi ricordiamo che lo scorso anno Pixel 6 aveva una selfie-camera da 8 MP, mentre Pixel 6 Pro ne aveva una da 11,1 MP. Quest'anno, però, le cose potrebbero cambiare, anche perché Google vorrebbe introdurre il riconoscimento facciale su Pixel 7, dopo aver fallito nella sua implementazione su Pixel 6 e 6 Pro proprio a causa delle fotocamere frontali poco performanti.

Per quanto riguarda Pixel Tablet, la cui uscita è fissata per il 2023, le novità sono ancora meno e si focalizzano soprattutto sulla rimozione di feature già presenti su Pixel 6. Che la fotocamera del device non sarebbe stata da top di gamma lo si poteva evincere già dalla presentazione del design di Pixel Tablet, che mostrava un solo obiettivo, per giunta di piccole dimensioni.

Dalla nuova versione dell'app fotocamera scopriamo che il device non girerà video in slow-motion e mancherà di numerose funzioni incluse da Big G nell'app per smartphone, come Audio Zoom e Action Pan Photos. Insomma, pare che il tablet di Mountain View taglierà molto sul comparto fotografico per ridurre al minimo i costi di produzione.