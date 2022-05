Google Pixel 7 Pro si mostra con nuovi render: occhio alle fotocamere!

A poco più di un mese dalla pubblicazione dei primi concept render di Google Pixel 7 abbiamo ulteriori dettagli proprio relativi al design che avrà e alle differenze rispetto alla generazione attuale Google Pixel 6: ecco le ultime immagini del Google Pixel 7 Pro e, in particolare, della sua fotocamera posteriore.

Come ben sappiamo, nel tentativo di trovare uno stile unico il team di Big G ha pensato alla dotazione di un modulo fotocamera rettangolare che va da un’estremità all’altra del Pixel 6 con un rilievo non indifferente. Lo stesso dovrebbe avvenire anche per il Pixel 7 ma, a quanto pare, con alcune differenze chiave.

Come potete vedere dall’immagine in calce alla notizia, che mostra il Google Pixel 7 Pro con una custodia personalizzata, lo smartphone dovrebbe dotarsi di una barra orizzontale che ospita tre sensori, divisi in due moduli, e un flash LED. Anteriormente, invece, l’attenzione è tutta sulla mancanza di una fotocamera anteriore all’interno di un notch; pertanto, potrebbe trattarsi di un sensore sotto al display, tecnologia ancora inesplorata da Google ma provata in primis da società come ZTE, Samsung e Motorola. Infine, a destra troviamo un tasto di accensione e pulsanti del volume. In copertina troverete un altro render, non dello stesso creatore, per confronto.

Venendo alle specifiche tecniche a oggi trapelate online, si parla di uno schermo AMOLED da 6,7 ​​pollici o 6,8 pollici con risoluzione QHD+, frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz e uno scanner di impronte digitali in-display, mentre il comparto fotocamera dovrebbe trovare gli stessi sensori del Pixel 6 Pro (50 MP principale + 48 MP teleobiettivo + 12 MP ultra-grandangolare) ma con software maggiormente ottimizzato. Ovviamente, consigliamo di prendere queste indiscrezioni con le pinze.

