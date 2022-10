Google Pixel 7 Pro premiato per la fotocamera: è al primo posto per DxOMark!

Dopo il lancio della gamma Google Pixel 7 stanno emergendo le recensioni del duo di smartphone flagship, comprese le analisi da parte degli specialisti. Oltre a un verdetto positivo al display del Pixel 7 Pro, è arrivato anche un giudizio estremamente positivo per la fotocamera, tanto che Pixel 7 Pro ora è al primo posto nella classifica DxOMark.

Secondo gli esperti della citata piattaforma, infatti, ora Google Pixel 7 Pro condivide il punteggio complessivo più alto nella classifica delle fotocamere con Honor Magic4 Ultimate, entrambi a 147 punti. Il loro lavoro ha sancito che Pixel 7 Pro è un miglioramento significativo rispetto al suo predecessore grazie all’ottimizzazione del software, il quale ha portato a notevoli passi avanti con zoom e qualità video. Contrasto, riproduzione del tono della pelle e precisione dell’esposizione sono i punti forti del dispositivo.

Al contempo, l’autofocus risulta veloce e preciso e funziona egregiamente nel caso di foto di gruppo o a soggetti in movimento. Le migliorie con Super Res Zoom si notano, alla stessa maniera, grazie a ottimi risultati in tutti gli scatti finali. Dulcis in fundo, le foto e i video con la fotocamera frontale risultano molto naturali e denotano un'esposizione accurata.

Non mancano comunque delle debolezze, a partire dai video sottoesposti quando girati in condizione di scarsa illuminazione. Inoltre, si perdono dettagli e aumenta il rumore nel caso di foto con zoom a distanza ravvicinata e di selfie, spesso sfocati quando scattati con poca luce.

La lista dei pregi, tuttavia, supera nettamente quella dei difetti e per poco non porta il Pixel 7 Pro al migliore risultato lato foto nell’intera classifica di DxOMark. Il punteggio più alto in assoluto lo registra nel caso d’uso “Friends & Family”, ovvero per ritratti, foto di gruppo e video girati nel quotidiano.

Con questi dati, è evidente il motivo per cui Google si aspetta vendite da record per Pixel 7.