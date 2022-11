Google Pixel 7 Pro, ecco lo stress test: si piega ma non si spezza!

Google Pixel 7 Pro è arrivato in Italia più di un mese fa, ma solo oggi è stato pubblicato il classico stress test del top di gamma di Big G. Nonostante il ritardo con cui è stato reso disponibile, il video merita di essere guardato perché ci mostra alcuni problemi strutturali finora sconosciuti dello smartphone.

Come al solito, a "firmare" il test è lo YouTuber JerryRigEverything, mentre potete dare un'occhiata al video in cima a questa notizia o su YouTube. Pare comunque che il problema principale di Pixel 7 Pro stia nel suo camera bump, che ridurrebbe l'integrità strutturale del dispositivo, la quale non verrebbe compensata dall'utilizzo di un corpo centrale metallico anziché in plastica.

Il display dello smartphone è protetto con un Gorilla Glass Victus di Corning, che inizia a scalfirsi con punte del livello 6 della scala di Moh e che mostra segni più profondi al livello 7 della medesima scala: una resistenza tutto sommato "standard" per un dispositivo top di gamma, condivisa con device come il Samsung Galaxy S22 Ultra.

Molto meno resistente ai graffi è il pannello posteriore dello smartphone: in particolare, l'alloggiamento della fotocamera di Pixel 7 Pro sembra riportare i primi graffi già dopo pochi minuti passati in tasca con delle chiavi. Un risultato decisamente bizzarro, se consideriamo che l'alloggiamento è dello stesso materiale del frame metallico, che sembra però essere nettamente più resistente.

Anche la parte in vetro del pannello posteriore sembra essere particolarmente soggetta ai graffi, mentre il display OLED resiste a fiamme vive per 20 secondi circa, salvo poi essere irrimediabilmente danneggiato, benché ancora utilizzabile: anche in questo caso, la resistenza dello schermo alle sollecitazioni esterne è simile a quella di ogni altro flagship Android.

A preoccupare, invece, è il bend test dello smartphone: esso non si spezza durante il test, questo è vero (e il bend test di OnePlus 10 Pro ci ha dimostrato che non si tratta di qualcosa da dare per scontato), ma applicando una pressione sullo schermo si sentono dei preoccupanti rumori provenienti dalla fotocamera, insieme ad una apprezzabile piegatura attorno alla metà del corpo del dispositivo.