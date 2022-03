Google Pixel 7, pubblicato un nuovo concept render: il design sarà più raffinato

Dopo aver scoperto che Google Pixel 7 arriverà prima del previsto, con ogni probabilità nel mese di settembre, vi proponiamo oggi un nuovo concept design dello smartphone Google realizzato dall'artista Parvez Khan, noto anche come Technizo Concept. Il concept, come sempre, è basato sui più recente leak e rumor relativi al dispositivo.

Potete dare un'occhiata al render realizzato da Technizo nel video che trovate in cima a questa notizia o sul sito web di LetsGoDigital. A quanto pare, stando agli ultimi rumor, Google Pixel 7 sarà il primo smartphone con Android 13 e riceverà diverse feature esclusive del sistema operativo, come da tradizione per gli smartphone Google Pixel.

Secondo i più recenti leak tecnici su Pixel 7, inoltre, il device sarà dotato di un chip Google Tensor di seconda generazione, insieme ad un modem 5G Samsung Exynos, lo stesso che si trova al momento sotto la scocca degli smartphone flagship dell'azienda coreana, i Samsung Galaxy S22. Infine, lo smartphone, come il predecessore, dovrebbe essere pubblicato in due varianti, ovvero Pixel 7 e Pixel 7 Pro.

Oltre che da questi leak, Technizo ha preso spunto anche da alcuni dettagli di design di Pixel 7 emersi negli scorsi giorni, secondo cui lo smartphone avrà uno schermo leggermente più piccolo del predecessore, con diagonale pari a 6,3". Nonostante ciò, il colpo d'occhio dello smartphone dovrebbe migliorare grazie agli angoli arrotondati, che gli garantirebbero un design più raffinato e tondeggiante dei predecessori, con gli alloggiamenti per le fotocamere posizionati in modo da integrarsi meglio con il resto del corpo dello smartphone.

Secondo LetsGoDigital, il parziale redesign della fotocamera di Pixel 7 dovrebbe essere accompagnato da un miglioramento delle lenti dello smartphone Google rispetto a Pixel 6 e 6 Pro. Inoltre, il device dovrebbe essere lanciato, anche al netto dei miglioramenti, allo stesso prezzo del predecessore, partendo dunque da 599 Dollari per il modello base.