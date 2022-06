Google Pixel 7, spunta un terzo modello: ci sarà anche una variante Ultra?

Solo poche ore fa abbiamo visto il primo prototipo di Google Pixel 7 in vendita su Ebay: ora, però, un'altra indiscrezione emerge riguardo agli smartphone di Mountain View in uscita dopo l'estate. A quanto pare, infatti, Pixel 7 e 7 Pro saranno affiancati da un terzo telefono misterioso.

Stando a quanto riporta 9to5Google dopo aver scandagliato l'ultima versione di Android Open Source Project, Pixel 7 e 7 Pro avrebbero rispettivamente codename "Panther" e "Cheetah" e model number P10 e C10. Accanto a questi due, però, vi sarebbe un terzo device, quest'ultimo dotato di numero di modello G10.

Lo smartphone sembra essere dotato di un chip Tensor 2, esattamente come Pixel 7 e 7 Pro, e dovrebbe avere uno schermo con risoluzione Quad HD+ da 1440 x 3120 pixel e refresh rate da 120 Hz. Poiché queste specifiche sono persino migliori di quelle del display di Pixel 7 e 7 Pro, è piuttosto improbabile che il dispositivo sia Pixel 7a, la cui uscita poi dovrebbe essere programmata per il 2023 inoltrato.

Le dimensioni dello schermo, poi, indicano che il device non sarà né Pixel Tablet né Pixel Fold, per via del loro particolare form factor. Sempre su Android Open Source Project, poi, è stato scoperto che lo smartphone ha codename "Felix", e dovrebbe essere rilasciato insieme al device con nome in codice "Lynx", che da qualche mese sappiamo essere Google Pixel Fold, la cui cancellazione dunque non sembra essere definitiva.

A conti fatti, questo Google G10 potrebbe essere una terza versione di Pixel 7, magari un "Pixel 7 Ultra", in uscita poco dopo i due fratelli minori e prima di Pixel 7a. Al momento, comunque, è troppo presto per fare ulteriori speculazioni in merito: sicuramente, però, ne sapremo di più nei prossimi mesi.