Google Pixel 7, tornano patatine ispirate a smartphone: che gusti bizzarri!

In attesa della presentazione di Google Pixel 7 e 7 Pro del 6 ottobre 2022, la società statunitense ha ben pensato di rilanciare una sua tradizione pubblicitaria: il lancio delle patatine ufficiali a tema Pixel 7 con gusti speciali dal nome alquanto bizzarro, pensati per celebrare l’imminente debutto dei nuovi smartphone top di gamma.

Come potete vedere dall’immagine in calce alla notizia, la Grande G quest’anno introduce ben quattro sapori: Snow Cheese, Hazel Onion, Salty Lemon e Obsidian Pepper, i cui gusti sono intuibili proprio dal nome. Le confezioni avranno i colori effettivi degli smartphone e persino il design posteriore dei Pixel 7 con il modulo fotocamera compatto posizionato sulla striscia rettangolare.

Queste patatine saranno tuttavia disponibili solamente per 2.000 fortunati vincitori che verranno sorteggiati in Giappone da oggi, 13 settembre 2022, al 23 settembre prossimo. In caso di vittoria, Google invierà un set di chip a domicilio tra fine mese e inizio ottobre.

Sfortunatamente, quindi, noi utenti del Belpaese non potremo partecipare a questa simpatica iniziativa pubblicitaria. Sarebbe interessante vederla approdare anche in Europa ma, visto il precedente dell’anno scorso e l’organizzazione per quest’anno, riteniamo altamente improbabile un lancio a sorpresa nel corso delle prossime settimane. Staremo a vedere se nel 2023 cambierà qualcosa.

Nel frattempo, secondo recenti leak i Google Pixel 7 avranno meno memoria interna in Europa.