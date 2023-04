Google Pixel 7 traina i ricavi di Alphabet: Pixel 7a riuscirà a fare lo stesso?

Mentre il Google I/O 2023 si avvicina rapidamente, Alphabet, la "casa madre" di Big G, annuncia i suoi risultati finanziari del primo trimestre del 2023. Come molti prevedevano, le vendite di Pixel 7 sono state incredibili, nettamente superiori alle aspettative del colosso di Mountain View.

Nello specifico, il settore "Google Other" dei bilanci di Alphabet, che comprende Google Pixel 6A, 7, 7 Pro e Pixel Watch, ha visto un aumento percentuale dell'8,8% su base annua in termini di ricavi. Il CEO di Google Sundar Pichai si è detto "felice" dei risultati del Q1 2023 della compagnia, specie dopo che sono stati rivelati dei positivi anche su Google Search e sui servizi cloud della piattaforma, questi ultimi in verde per la prima volta dalla loro nascita.

I dati non stupiscono, specie se consideriamo che i Google Pixel 7 sono i bestseller del colosso di Mountain View dal suo ingresso nel mondo della telefonia, mentre anche Google Pixel 6A gode di enorme successo nella fascia medio-bassa, dopo un importante taglio di prezzo a causa di un inizio piuttosto lento in termini di vendite. Non resta dunque che attendere il Google I/O, in attesa dell'annuncio del prossimo (presunto) Flagship-killer di Google, Pixel 7a, e di Google Pixel Fold, il primo smartphone pieghevole della compagnia.

A proposito di Pixel 7a: proprio nelle scorse ore, il portale tedesco WinFuture ha svelato una serie di nuovi render dello smartphone Google e delle sue cover, che ci mostrano le sue tre colorazioni di lancio (Grey, Blue e White) e una vista del pannello posteriore e del lato dello smartphone. Nessuna nuova informazione, per la verità, ma si tratta pur sempre di gradite conferme per chi segue da vicino la proposta midrange di Big G.

Tornando ai risultati finanziari di Alphabet, comunque, essi non sono tutti rose e fiori. Per esempio, YouTube continua ad arrancare rispetto a TikTok, con un aumento piuttosto ridotto dei ricavi, che arrivano a 6,69 miliardi di Dollari nel Q1 2023, contro i 6,64 miliardi previsti dagli analisti. Inoltre, nell'ultimo trimestre Alphabet ha dovuto licenziare 12.000 dipendenti, pur mantenendo la sua forza-lavoro complessiva al di sopra delle 190.000 unità.