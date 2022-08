Google Pixel 7 Ultra confermato da un leaker: avrà chip Tensor 2 e corpo in ceramica

Lo scorso mese, alcuni leak provenienti dalla fotocamera di Google Pixel hanno confermato l'esistenza di un terzo modello di Google Pixel 7. Il device dovrebbe essere chiamato Pixel 7 Ultra e potrebbe uscire a ottobre, insieme a Pixel 7 "base" e Pixel 7 Pro. Oggi, finalmente, nuove indiscrezioni ci danno più informazioni sul device.

Stando a quanto riporta il leaker cinese Digital Chat Station su Weibo, infatti, Pixel 7 Ultra sarebbe già in produzione presso gli stabilimenti cinesi di Foxconn ed avrebbe codename "Lynx". Inoltre, il device avrebbe un design e dei materiali "premium", dal momento che dovrebbe avere un corpo in ceramica, abbandonando invece la combinazione di vetro, metallo e plastica usata dagli altri smartphone della serie Pixel.

Sempre secondo Digital Chat Station, poi, lo smartphone avrà uno schermo con risoluzione 2K e un chip Tensor 2, già confermato da Google anche su Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Queste specifiche, insieme al design "premium", lasciano pensare che Pixel 7 Ultra sia una variante high-end della nuova generazione di smartphone Google, superando anche Pixel 7 Pro in termini di potenza e di prezzo.

Per quanto riguarda invece la fotocamera del device, pare che Pixel 7 Ultra avrà un obiettivo Sony IMX787 come propria lente principale, insieme ad un ultra-grandangolo secondario ed a un teleobiettivo con zoom ottico come lente terziaria. Non si sa invece ancora nulla della selfie-camera del dispositivo.

A quanto pare, il Keynote di annuncio dei Pixel 7 si terrà il 6 ottobre 2022: quasi sicuramente, Pixel 7 e 7 Pro saranno il "piatto forte" dell'evento, mentre non è chiaro se Pixel 7 Ultra sarà lanciato insieme al resto della lineup o se invece sarà tenuto da parte per un momento successivo, seguendo la strada già stabilita da Big G con i modelli "A" dei propri smartphone.