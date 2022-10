Google Pixel 7 Ultra esiste? Nuovi leak parlano di fotocamera da 1 pollice

Non è passato molto tempo dall’evento autunnale di Google che ha visto il debutto di Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro sul mercato internazionale, eppure già si parla di un presunto terzo modello Google Pixel 7 Ultra ancora in fase di sviluppo: ecco cos’hanno da dire i tipster del settore.

Stando a quanto pubblicato dallo sviluppatore Kuba Wojciechowski su Twitter, come potete vedere in calce alla notizia, nel codice sorgente della gamma Pixel 7 ci sarebbero delle menzioni a un terzo smartphone con il nome in codice Lynx e identificatore L10. Per gli informatori del mondo smartphone, non solo Wojciechowski ma anche Ice Universe e Digital Chat Station, si tratterebbe proprio del Pixel 7 Ultra.

Le voci diffuse dai tre rinomati leaker sono però leggermente differenti. Innanzitutto, lo sviluppatore parla della dotazione di tre fotocamere posteriori: Samsung ISOCELL GN1 da 50 MP come sensore principale da 1/1,31 pollici, Sony IMX787 da 64 MP da 1/1,3 pollici come teleobiettivo, e un Sony IMX712 da 13 MP come ultrawide e anche fotocamera anteriore.

Ice Universe parla invece soltanto della dotazione di un sensore principale da 1 pollice, senza specificare i modelli specifici. Digital Chat Station, d’altro canto, si è limitato alla fotocamera principale da 50 MP e al Sony IMX787 come teleobiettivo. Dalle altre specifiche trapelate emergono, infine, il supporto a ricarica wireless, WiFi 6E di Qualcomm e un altro chip Bluetooth per migliorare la connettività, oltre alla dotazione di un display più piccolo rispetto al Pixel Pro.

In attesa di eventuali conferme in merito a queste indiscrezioni di mercato, recentemente Google Pixel 7 Pro è stato premiato per la fotocamera dagli esperti di DxOMark.