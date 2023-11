Google Pixel 7a in bundle con Pixel Buds: sconto su Amazon per il Black Friday

Tra le numerose offerte del Black Friday 2023, segnaliamo uno sconto degno di nota proposto da Amazon su un bundle comprensivo di Google Pixel 7a e le Pixel Buds di Google. Il gigante di Seattle permette di acquistare i due prodotti ad un prezzo davvero molto conveniente.

I due bundle in questione sono i seguenti:

Il risparmio sul bundle, rispetto al prezzo più basso raggiunto di recente, è importante visto che in precedenza era disponibile a 558,99 Euro. Acquistando singolarmente i due dispositivi invece si spende di più 69,99 Euro, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine se siete interessati ai due device.

L'offerta termina tra cinque giorni, quindi il 27 Novembre 2023, o ad esaurimento scorte. La consegna invece è garantita a stretto giro di orologio e l'arrivo a casa è previsto già per domani 23 Novembre 2023.

Ricordiamo che su queste pagine è disponibile la nostra recensione del Google Pixel 7a, a cura di Aurelio Vindigni Ricca.

