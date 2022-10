Google Pixel 7a, clamoroso leak da Amazon: uscita imminente, ci saranno più smartphone?

Google ha annunciato Pixel 7 e 7 Pro un paio di settimane fa, ma già sembra essere pronta a lanciare un altro smartphone della stessa linea. O almeno questo è quanto è stato fatto trapelare da Amazon, che sembra essersi lasciata scappare che Pixel 7a verrà presentato a breve.

Il colosso dell'e-commerce, infatti, ha iniziato a permettere agli utenti di pre-registrarsi alle notifiche su Pixel 7a e sul suo lancio ufficiale. In altre parole, non solo Amazon ha confermato l'esistenza di Pixel 7a, quasi scontata ma ancora non ufficializzata da Big G, ma, aprendo le pre-registrazioni per l'annuncio dello smartphone, sembra aver suggerito che il suo lancio sia più vicino del previsto.

Potete dare un'occhiata all'apposita pagina di Amazon dedicata al lancio di Pixel 7a in calce a questa notizia. Vi invitiamo comunque a considerare la possibilità che la pagina possa essere finita online per errore: se davvero Pixel 7a verrà annunciato nei prossimi tre o quattro mesi, infatti, Google non avrà alcun device pronto per la stagione estiva. Per esempio, Pixel 6a è stato lanciato a giugno 2022, perciò in molti si aspettano che Big G continui con i lanci estivi per la linea "a".

Ciò che colpisce ancora di più della pagina di Amazon è che il colosso dell'ecommerce parli di una "famiglia Pixel 7a". Generalmente, con questa definizione si indica una linea composta da più smartphone diversi, e non da un solo dispositivo, come invece dovrebbe essere Pixel 7a (e come sono stati Pixel 6a e Pixel 5a prima di lui). A questo punto emerge un interrogativo: che accanto a Pixel 7a arrivi anche un Pixel 7a "Pro", oppure il misterioso smartphone compatto di Google?