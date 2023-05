Google Pixel 7a: Davide contro Golia nello stress test di JerryRigEverything, chi vince?

Se avete letto la nostra recensione di Google Pixel 7a, saprete certamente che lo smartphone ha tanti pregi, pochi difetti e, soprattutto, un ottimo rapporto qualità-prezzo. Oggi, però, scopriamo un altro punto forte di Google Pixel 7a: la sua durabilità. Lo smartphone, infatti, ha superato a pieni voti lo stress test di JerryRigEverything.

Lo stress test è stato pubblicato su YouTube da JerryRigEverything, che si è detto scettico sulla resistenza del dispositivo a causa del corpo in plastica di Google Pixel 7a, teoricamente più soggetto ai graffi di quello in vetro e metallo di Pixel 7 e 7 Pro. Nonostante ciò, anche il device midrange di Big G se l'è cavata molto bene nel test di resistenza di Jerry.

Nello specifico, lo schermo dello smartphone inizia a rigarsi con una punta di livello 6 sulla scala di Moh, con dei solchi più profondi che appaiono attorno al livello 7. Si tratta di un risultato ottimo per un dispositivo mediogamma e che compete anche con quello di alcuni smartphone di fascia alta, anche se la protezione Gorilla Glass 3 utilizzata da Google avrebbe fatto pensare ad un risultato migliore.

Ottima anche la resistenza del display al calore, dal momento che quest'ultimo riesce a sostenere la fiamma viva fino a 25 secondi prima che i suoi pixel si colorino di bianco. Inaspettatamente, però, dopo essere tornato a "temperatura ambiente" lo schermo sembra riprendersi, perdendo l'alone di colore più chiaro causato dalla fiamma.

Con ogni probabilità, però, il risultato migliore del piccolo smartphone midrange di Mountain View è quello del famigerato Bend Test di JerryRigEverything, che è diventato famoso negli scorsi mesi per aver fatto letteralmente spezzare in due OnePlus 10 Pro e OnePlus 10T. Ebbene, Google Pixel 7a non si spezza e, soprattutto, non si piega neanche sotto pressioni elevate: merito, incredibilmente, del suo corpo in plastica, che lo rende più resistente, almeno in questo specifico test, degli smartphone con retro in vetro.